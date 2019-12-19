ميريام فارس في الرياض: تفاعل جماهيري ونجاح مدوي

بحماس وتفاعل جماهيري هستيري ونجاح مدوي، أحيت الفنانة اللبنانية ميريام فارس حفلها الأول في الرياض على مسرح محمد عبده ضمن فعاليات موسم الرياض.أطلّت ميريام على جمهورها بكامل أناقتها ورقيّها، وقدّمت حفلاً ناجحاً بإمتياز. عبّرت ميريام خلال الحفل عن مدى فرحها بوجودها في المملكة العربية السعودية قائلة : ” حلم.. كنت كل عمري إحلم أن أحيي حفل جماهيري في السعودية والحلم اليوم تحقق وهذا بفضل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اللي بفضله عم تشهد المنطقة تطوّر وإزدهار ، وكل الشكر والتقدير لمعالي المستشار تركي آل الشيخ اللي اسمحوا لي انه اسمّيه عرّاب الفن لحبه ودعمه الكبير له”.

وكعادتها وفي كل بلد جديد تحيي به ميريام حفلاً لها تأتي حاملة بجعبتها الكثير من المفاجآت، والمفاجأة هذه المرة كانت أغنية سعودية بعنوان “حبيبي سعودي”.

وكانت قد أطلقت ميريام تحدياً على مواقع التواصل الإجتماعي قبل يومين من الحفل تدعي به معجبيها في السعودية بغناء هذه الأغنية ومن يربح يلتقي بميريام وراء الكواليس، وبالفعل التقت ميريام بالرابحين اللذين رافقوها حتى صعودها على المسرح.

يجدر بالذكر أن فور الإعلان عن حفل ميريام تصدّر إسمها قائمة الترند في السعودية، ليعاد ويتصدر اسمها مرّة ثانية القائمة فور إطلاق ميريام أغنية “حبيبي سعودي” والإعلان عن التحدّي، أما المرّة الثالثة التي تصدّر بها إسم ميريام قائمة الترند كانت خلال غنائها على خشبة المسرح لتكون هي الفنانة الوحيدة التي تفاعل معها الجمهور بهذه الطريقة.

قبل الإنتهاء من وصلتها الغنائية فاجأت ميريام الجمهور بالإعلان عن مشاركتها في حفل ختام ليالي ميدل بيست في ٢١ديسمبر في الرياض.