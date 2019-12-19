شكرا لقرائتكم وفاة ملك الفوازير والاستعراضات الفنان حسن عفيفي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - غيب الموت الفنان المصري حسن عفيفي أشهر مصمم استعراضات، وذلك بعد صراع مع المرض، حيث ظل طيلة الشهرين الماضيين داخل أحد المستشفيات الخاصة حتى وافته المنية ظهر الأحد.

وأعلن الفنان محمد صبحي عن رحيل عفيفي أحد أعمدة فرقة "رضا" للفنون الشعبية وزوج الفنانة هناء الشوربجي، حيث نعاه صبحي بكلمات مؤثرة قائلا "رحلت اليوم وستظل في قلوب جمهورك بتاريخك الحافل المشرف.. وستظل في قلبي يا حبيبي حسنولا كما كنت أناديك".

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وتابع صبحي قائلا: "عزائي لصديقة عمري زوجتك هناء الشوربجي وأحبائي أبنائك هشام وياسمين وكل الأسرة.. ودعواتي لهم ولنا بالصبر والسلوان".

الراحل لقب بـ "رجل الفوازير الأول" في الوطن العربي من خلال الاستعراضات المميزة التي كان يقدمها طيلة مشواره الفني في ظل تعاونه مع كبار النجوم، أبرزهم نيللي وشيريهان وسمير غانم.

وبدأ عفيفي حياته الفنية راقصا في فرقة رضا للفنون الشعبية، وشارك في العديد من الأعمال، أبرزها "غرام في الكرنك" و"فتاة الاستعراض"، وبعد اعتزاله الفن شارك في تصميم العديد من الاستعراضات.