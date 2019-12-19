تعرف على قصة مساندة طلعت زكريا للرئيس الأسبق حسني مبارك في ذكرى رحيله

حل الأربعاء 18 ديسمبر/كانون الأول الذكرى الأولى لميلاد الفنان الراحل طلعت زكريا ، الذى وافته المنية 18 أكتوبر الماضى عن عمر يناهز 58 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة، دخل على إثرها إلى المستشفى، حتى صعدت روحه إلى بارئها. وطوال حياته ظل الفنان طلعت زكريا، داعما أساسيا للرئيس السابق محمد حسني مبارك، حتي وفاته، كما حرص كل من علاء وجمال مبارك على حضور عزاء الراحل طلعت زكريا. وخلال السطور التالية نرصد أبرز المواقف التي جمعت الفنانة طلعت زكريا والرئيس السابق محمد حسني مبارك، وجلعت العلاقة بينهما قوية للغاية لدرجة جعلت الراحل يهاجم ثوار 25 يناير، لم يكتف بهذا بل حرص على زيارة مبارك خلال تواجده بالمستشفي.

حسني مبارك يدفع 8 مليون جنية لعلاج طلعت زكريا

البداية كانت عندما تحدث الفنان الراحل طلعت زكريا عن حقيقة تكفل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بمصروفات علاجه، بعد أن تعرض لوعكه صحية في عام 2007.وقال زكريا، بأحد البرامج التليفزيوينة،على قناة النهار:” أنا مريت بتجربة صعبة، إن الفنان يمر بأزمة صحية صعبة ويصرف كل مايملك من أجل صحته، أنا وصلت لهذه الدرجة، مشيرًا إلى أن نقابة المهن التمثيلية وقفت بجانبه”.

أقرأ أيضًا:

إيمي طلعت زكريا ترسل رسالة إلى والدها

وتابع زكريا: ” كثير من الفنانين وقفوا جنبي، ولكن لايوجد صديق في الوسط الفني، فكلهم فقط زملاء”.

وكشف زكريا عن تكفل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بثمانية ملايين جنيه، قائلًا: ” أثناء تلقي العلاج بباريس خلصت فلوسي، وما كنش عندي فلوس، قرروا إنهم ينقلوني من مستشفى إلى فندق، وفي نفس اليوم اللي اتنقلت فيه عشان أروح الفندق، 3 أشخاص خدوني في طيارة مخصوص، لقيت مكتوب عليها جمهورية مصر العربية، كانت الطيارة الخاصة اللي بيتنقل بها الرئيس حسني مبارك، ووصلت قصر العيني، وبلغني الطبيب وقتها بأن الرئيس مبارك قد تكفل بعلاجي على نفقته الشخصية”.

وأضاف طلعت زكريا: اتعالجت وخفيت وطلبت إني أقابله وبالفعل قابلته وكان مبسوط جدا من لقائي، وكان فخور بفيلم “طباخ الريس” وشكرني عليه.

ثورة يناير وهجوم طلعت زكريا على الثوار بسبب رفضة الاساءة لمبارك

كما شن الفنان الراحل طلعت زكريا هجوما حادا على الثوار واتخذ موقفا مضادا لثورة الخامس والعشرين من يناير رافضا الإساءة للرئيس الأسبق، ومنذ هذه اللحظة، قام شباب الثورة بإدراجه ضمن قائمة أطلقوا عليها السوداء، وتضم كل من هاجم الثورة واعترض عليها.

زيادة طلعت زكريا لمبارك في المستشفى العسكري في شباط

وفي فبراير عام 2014 حرص الفنان طلعت زكريا على زيادة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في مستشفى المعادي للقوات المسلحة في صباح الخميس السادس من فبراير/شباط.

Advertisements

قال زكريا في تصريحات صحفية حينها :”التقيت بمبارك في مستشفى المعادي حيث يتواجد بمقر حبسه لمدة ساعتين، وهو بخير وحالته الصحية جيدة وسيخرج قريبا من المستشفى، تحدثنا في الكثير من الأمور التي تخص وضع البلاد الآن، ورأيه فيما جرى”.

تابع: “مبارك بطل وسيظل بطلا رغم أنف الجميع، وقال لي: (يظن الناس أنني أتنزه بالطائرة فوق، لكني مسجون سواء فوق أو تحت)”.

وتابع زكريا، قائلا:”الرئيس مبارك أخبرني أنه من محبي السيسي، وتمنى أن يصل يوما لحكم مصر لأنه يستحق ذلك”.

الرئيس مبارك ونجلية يحرصان على الوقوف بجانب أسرة الراحل طلعت زكريا

كما حرص الرئيس مبارك على الاتصال بنجل الفنان الراحل طلعت زكريا وتقديم واجب العزاء له ولأسرته، فضلا عن حرص نجلية جمال وعلاء مبارك على حضور العزاءالذي أقيم بمسجد الحامدية الشاذلية، وشهد العزاء حضور عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة.

قد يهمك ايضاً:

طليقة طلعت زكريا توجه له رسالة بكلمات مؤثرة

ابنة طلعت زكريا تحتفل بعيد ميلادها أمام قبر والدها وتهنئة مُؤثِّرة من شقيقها