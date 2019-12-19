معلومات رقمية عن نيللي كريم في عيد ميلادها منها عمرها 45 عامًا وتزوجت مرتين

القاهرة - لايف ستايل
يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة نيللي كريم والتي تعد واحدة من أهم نجمات الدراما كما لها بصمات وخطوات ناجحة بالسينما.45 .. هذا هو عمر نيللي كريم الحقيقي، وقد ولدت في الإسكندرية وعاشت في روسيا لعدة سنوات وبعدها عادت لمصر وبدأت مشوارها الفني كراقصة باليه ثم إتجهت للتمثيل .
مرتين ..هذه عدد زيجان نيللي كربم ، فقد تزوجت وعمرها لم يتجاوز العشرين عامًا وأنجبت طفلين يوسف وكريم .
ثم تزوجت من خبير التغذية هاني أبو النجا .
4 .. هم عدد أبناء نيللي كريم ، فقد أنجبت من زوجها الأول ولدين ومن زوجها الثاني بنتين وهما سيليا وكندة .
24 .. عدد سنوات عمل نيللي كريم بمجال الفن حيث بدأت عام 1995 .
ومن أشهر مسلسلاتها لأعلى سعر وسجن النسا وذات وتحت السيطرة وسقوط حر .
20 ... عدد أفلام نيللي كريم، ومنها غبي منه فيه و678 والفيل الأزرق وسحر العيون .
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