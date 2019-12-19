جاد خليفة يغني باللهجة التونسية "حبك إنتي"على يوتيوب

أطلق الفنان اللبناني جاد خليفة أغنيته الجديدة بعنوان "حبك إنتي" عبر "يوتيوب" والتي يؤديها باللهجة التونسية، من كلمات وألحان درصاف الشعال وتوزيع فرات بوقديدا. وكانت آخر أعمال خليفة أغنية "ماضي إحترق" التي حققت نجاحا لافتا وإنتشاراً واسعاً، وهي من ألبومه الجديد "خطر عالبال"، الذي قرر جاد تأجيل إطلاقه، وذلك دعماً للتحركات الشعبية الحاصلة في لبنان ضد الطبقة السياسية الحاكمة. قد يهمك ايضاً: الفنان حمادة هلال يحتفل بدرع اليوتيوب الذهبي خالد منيب يحتفل بحصوله على الدرع الفضي من "يوتيوب"

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