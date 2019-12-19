زينة عاشور تستعين بمصور عمرو دياب في جلسة تصوير جديدة رغم الانفصال

القاهرة - لايف ستايل خضعت زينة عاشور طليقة النجم عمرو دياب لجلسة تصوير تحت عدسة كريم نور وهو المصور الخاص بالهضبة ونشرت صورة من الجلسة عبر حسابها على موقع إنستجرام ووجهت الشكر لكريم لنجاحه في إظهارها بشكل جيد ومرضي بالنسبة لها .



وقد نالت الصورة إعجاب أصدقاء زينة عاشور ومتابعيها حيث ارتدت قفطان أزرق طويل ولكن البعض تعجب باستعانتها بمصور الهضبة رغم إنفصالهما منذ فترة .وكان كريم نور قام بتصوير عدد من النجمات خلال هذا العام منهن دينا الشربيني وأنغام وياسمين صبري . قد يهمك أيضًا: Advertisements

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