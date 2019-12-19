فن ومشاهير

نسرين أمين تكشف كواليس فيلمها مع دينا الشربيني

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نشرت الفنانة نسرين أمين من خلال حسابها على موقع تويتر صورة من كواليس فيلمها الجديد والذي يجمعها بدينا الشربيني وأحمد داود .
 
وغردت من خلال حسابها على تويتر :" ‏الحمد لله اول يوم تصوير فيلم (يوم ١٣) مع المنتج و المخرج الكبير وائل عبد الله و أحلى أصدقاء...ربنا يكتب لنا النجاح إن شاء الله ".
 
وكانت نسرين أمين شنت هجوم حاد مؤخرًا على المخرج محمد سامي ووصفها بالممثلة درجة خامسة وشبهها بعائشة الكيلاني .

قد يهمك ايضاً:

نسرين أمين مطلوبة على جوجل بعد تشاجرها مع محمد سامي

نسرين أمين ترد على هجوم محمد سامي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نسرين أمين تكشف كواليس فيلمها مع دينا الشربيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا