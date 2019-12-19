نسرين أمين تكشف كواليس فيلمها مع دينا الشربيني

نشرت الفنانة نسرين أمين من خلال حسابها على موقع تويتر صورة من كواليس فيلمها الجديد والذي يجمعها بدينا الشربيني وأحمد داود .
وغردت من خلال حسابها على تويتر :" الحمد لله اول يوم تصوير فيلم (يوم ١٣) مع المنتج و المخرج الكبير وائل عبد الله و أحلى أصدقاء...ربنا يكتب لنا النجاح إن شاء الله ".
وكانت نسرين أمين شنت هجوم حاد مؤخرًا على المخرج محمد سامي ووصفها بالممثلة درجة خامسة وشبهها بعائشة الكيلاني .
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