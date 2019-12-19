ماريتا الحلاني تؤدي متلخبطة في منتدى الشباب العالمي









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: عبّرت الفنانة اللبنانية الشابة ماريتا الحلاني عن سعادتها بمشاركتها بالنسخة الثالثة من منتدى شباب العالم مشيرةً لفخرها لوقوفها على المسرح الضخم أما هذا الحشد من مختلف جنسيات شباب العالم.

وأضافت أنها تعتبر هذا المنتدى فخر لكل العرب لأنه يجمع الشباب من كل بلاد العالم، ويعطيهم الفرصة للتعرّف على ثقافات مختلفة، تجعلهم يتشاركون فى الأفكار الجديدة ويضعون حلولاً مبتكرة لها. وقالت: "أنا سعيدة بتمثيل بلدي لبنان على مسرح منتدى شباب العالم، لأغنى بلغة الموسيقى التي توحد الشعوب، كما افتخر بوجود شباب لبناني يشارك في المنتدى".

هذا وذكّرت في تصريحاتها الصحفية بأنها غنت لأول مرة على المسرح في مصر عندما كانت في عامها التاسع، ولا تنقطع عن زيارتها. وأشارت لمشاركتها في مسابقة مجلة ذا دير جست، التي فازت فيها بجائزة تشجيعية. وأعلنت أنها غنت "متلخبطة لأول مرّة معبِّرة عن شعورٍ جميل راودها أثناء أدائها على المسرح.