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شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى كرم بزي بابا نويل توزع هدايا على أطفال جمعية خيرية بلبنان.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زارت النجمة اللبنانية نجوى كرم، جمعية خيرية للأطفال، ووزعت الهدايا عليهم، مرتدية ملابس بابا نويل، للاحتفال معهم بنهاية العام.
ونشرت الفنانة اللبناني نجوى كرم، على حسابها على "إنستجرام"، فيديو وصور من الزيارة، معلقة :" من زيارتنا لجمعية "أيام الرجاء" - زحلة .. ميلاد السلام".
وتستعد النجمة اللبنانية نجوى كرم، لإحياء حفل كبير فى يوم رأس السنة الميلادية 31 ديسمبر، فى رأس الخيمة الإماراتية.
وتألقت نجوى كرم، فى حفل ضخم، ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية، أول نوفمبر الماضى والتى رعته الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، وحملت شعار "ليلة بيروت"، مع عدد من نجوم الأغنية اللبنانية وهم ديانا حداد وعاصى الحلانى وملحم زين.
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