شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فيديوهات من حفل سعد لمجرد فى الرياض .. اعرف رسالته لمحمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا الفنان سعد لمجرد، مساء أمس الأربعاء، حفل غنائي ضخم بحضور الآلاف من الجمهور، وذلك على خشبة مسرح محمد عبده، في بوليفارد ضمن فعاليات موسم الرياض، بعد غياب 3 سنوات عن الغناء.

ولاقى سعد، استقبالا حافلا من الجمهور بعد غيابه ما يقرب من ثلاث سنوات عن إحياء الحفلات الغنائية بعد أزمته الأخيرة، حيث قدم الكثير من أغانيه الشهيرة.

حرص سعد لمجرد على توجيه رسالة وتحية خاصة خلال أدائه لأغنية "إنساي" إلى الفنان محمد رمضان التي شاركه غنائها معه بطريقة الديو الغنائي، قائلا: "تحية كبيرة لأخوي وصاحبي محمد رمضان كنت بتمنى يكون معايا اليوم وبقدم له تحية على الكلام اللي بيقوله دائمًا بحقي ميرسي محمد".

يذكرأن فعاليات "موسم الرياض" بدأت فى 11 أكتوبر 2019، وتستمر حتى نهاية شهر يناير 2020، وسط تقديم العديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك والألعاب والمعارض المتخصصة.

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