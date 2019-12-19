شكرا لقرائتكم خبر عن النجم العالمى "مالوما" بالزي الخليجي.. ويعلق بالعربية: شكرا أحب ثقافتكم للغاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد النجم الكولومبي مالوما أكثر من مليون ونصف إعجاب بعد ساعات قليلة على صورته بالثوب الخليجي ، وذلك بعد زيارته للملكة العربية السعودية وإمارة دبي حيث أحيا حفلتين ناجحتين.

وعلق مالوما على الصورة، عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، قائلا :""مالوما حبيبي.. شكراً". باللغة العربية، متابعا :"أحب ثقافتكم للغاية وأشكركم على محبّتكم، أراكم السنة المقبلة ".



مالوما

واستطاع مالوما البالغ من العمر ( 25 عام ) أن يحقق نجاح جديد بكليب" PM 11 "، الذى أصدره في شهر مايو الماضي، فقد وصلت نسبة مشاهدة الكليب لأكثر من 450 مليون مشاهدة علي موقع الفيديو الشهير " يوتيوب "، وهي نسبة مشاهدة عالية بالمقارنة مع الكثير من الأعمال الغنائية لأشهر المغنيين.