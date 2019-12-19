شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم Pinocchio للإيطالى ماتيو جارونى بمهرجان برلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد مهرجان برلين السينمائي في دورته الـ 70 عرض فيلم الفانتازيا Pinocchio للمخرج الإيطالي ماتيو غاروني ويدور عن قصة رجل يصنع تمثال خشبي لطفل ويتفاجأ ذلك الرجل بتحول التمثال إلي طفل حقيقي.

الفيلم من بطولة روبيرتو بينيني والطفل فيدريكو ليلابي و روكو باباليو و ماسيمو سيتشيريني و مارين فاكث وموريزيو لومباردي و دافيد ماروتا و ماسيميليانو جالو و جيانفرانكو جالو وسيناريو ماتيو جاروني.



وفي سياق متصل كان مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته الـ 70 أعلن عن تكريم النجمة المخضرمة هيلين ميرين الحائزة على جائزة الأوسكار، حيث يمنحها المهرجان جائزة الدب الذهبي الفخرية لإنجاز العمر.

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أخر أعمال هيلين ميرين كان فيلم Hobbs & Shaw من سلسلة أفلام The Fate of the Furious ويدور الفيلم حول لوك هوبز، و"المنبوذ ديكارد شو" اللذين يشكلان تحالفًا غير متوقع، عند تهديد شخص شرير معزز من الناحية الجينية لمستقبل البشرية، ويشارك فى بطولة الفيلم الممثلة فانيسا كيربي، والممثل العالمى إدريس إلبا بجوار الثنائى داوين جونسون وجايسون ستاثام، العمل من تأليف كريس موران، وإخراج ديفيد ليتش.