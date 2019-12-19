تراند اليوم : ممثلة مصرية ترتدي النقاب.. ما علاقة الأمر بـ "هشام عشماوي"؟

ظهرت ممثلة مصرية مرتدية النقاب خلال مشاركتها في مسلسل يتناول قصة الضابط الراحل، أحمد منسي، الذي قتل في هجوم بمدينة رفح المصرية أثناء التصدي لهجوم إرهابي في عام 2017.

وكشفت الممثلة دينا فؤاد عن الدور الذي ستؤديه في مسلسل "الاختيار، من خلال نشر صورة لها عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام تظهر فيها وهي ترتدي النقاب، إذ تجسد دور نسرين العشماوي.

فيما بدأ الممثل أحمد العوضى أمس تصوير دوره في المسلسل، والذي يجسد فيه شخصية الضابط هشام عشماوي، الذي ألقي القبض عليه في ليبيا قبل شهور وتم ترحيله إلى مصر حيث صدر ضده حكم بالإعدام، بعد إدانته في شن العديد من الهجمات الإرهابية داخل الأراضي المصرية.

مسلسل "الاختيار" بطولة أميرة كرارة، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي. ومن المقرر عرضه في شهر رمضان القادم.