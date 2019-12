تراند اليوم : شاهد| إعلامية مصرية في موقف لا تحسد عليه بسويسرا

View this post on Instagram

عامله عمله وقاعده ع السلم مستمتعه باللي بيعمله الراجل ف الباب ..🙈🙈🙈🙈مافيش فراخ ولا شوربه ..نسيت المفتاح جوه وعبد الرحمن ف الامتحان 😢🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈😭😭