تراند اليوم : شاهد| إعلامية مصرية في موقف لا تحسد عليه بسويسرا



واجهت الإعلامية المصرية، بسمة وهبة، موقفًا صعبًا خلال تواجدها مع ابنها الذي يدرس في سويسرا.

فقد اكتشفت أنها خرجت وأغلقت باب المنزل دون أن ‏تأخذ المفتاح معها، وعند عودتها لم يكن هناك أحد بالداخل ليفتح لها، ما اضطرها إلى الاتصال بعامل متخصص ليفتح لها الباب.

وشاركت "بسمة"، متابعيها عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام" مقطع فيديو، خلال فتح باب الشقة حيث جلست على السلم تنتظر إتمام العامل لمهمته.

وعلقت بسمة على الفيديو قائلة: "عامله عمله وقاعده ع السلم مستمتعه باللي بيعمله الراجل ف الباب ..????????????????مافيش فراخ ولا شوربه ..نسيت المفتاح جوه وعبد الرحمن ف الامتحان ????????????????????????????????????????".

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