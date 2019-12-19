تراند اليوم : الموت يفجع فنانة شهيرة بعد صراع طويل مع المرض

فجع الموت فنانة عربية شهيرة، وسط حالة صدمة وتعاطف في الوسط الفني معها، مقدمين العزاء والنعي بسبب الفاجعة.
حيث توفيت شقيقة الفنانة والمطربة المغربية الشعبية الشهيرة هند الحنوني، المعروفة باسم "زينة الداودية"، والتي كانت تعاني من مرض عضال ألزمها الفراش مدة طويلة، قبل أن تتطور حالتها وتسوء ليتم نقلها إلى مستشفى الشيخ زايد بالرباط، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.
وقدم عشرات الفنانين في المغرب والمطربين العزاء للفنانة زينة الداودية، داعين لشقيقتها بالرحمة ولها بالصبر والسلوان.
وهند الحنوني (من مواليد سنة 1979) بالدار البيضاء في المغرب، هي مغنية شعبية مغربية شهيرة، تعتبر من أهم المغنين الشعبيين في المغرب، كما تلقب أيضا بعدة أسماء فنية منها شابّة زينة أو زينة الداودية.
تعتبر الداودية من أجمل وأقوى المغنيات المغربيات اللواتي يحضون بٱحترام وتقدير الجمهور، ماجعلها تكتسب شهرة وشعبية كبيرة حيث أحيت العديد من الحفلات والمهرجانات في العديد من بلدان العالم.