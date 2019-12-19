تراند اليوم : صدمة.. فنانة شهيرة تنشر صورتها بفستان أبيض شفاف يظهر منطقة حساسة



قبل أعوام قليلة كانت صورها تملأ منازل وغرف الشباب والفتيات العرب، وذلك بعد نجاح مسلسها :العشق الممنوع" والتي عرفت بـ"حبيبة مهند".

الفنانة التركية الشهيرة "بيرين سات"، أثارت صدمة الجمهور بعد نشر صوره لها ترتدي فستانًا أبيضًا شفافًا يشبه فستان الزفاف وهي نائمة على الأرض بوضعية معينة، لكن الفستان الشفاف يكشف كل جسدها من الأسفل حتى المنطقة الحساسة، وهو ما قابله الجمهور بهجوم عنيف عليها.

كما ظهرت مؤخرًا في حفل افتتاح العرض الأول لمسلسلها الجديد Atiye أو "الهدية"، والذي من المقرر أن يُعرض على شبكة نتفليكس العالمية يوم الـ 27 من الشهر الحالي، بتصميمًا يشبه روب الاستحمام باللون الأزرق القريب إلى الفضي، تميز بحزام عريض، كما انتعلت حذاءً مُسطحًا باللون الذهبي، ولملمت سات شعرها على طريقة الشعر المبلول.

هذا ونشرت سات قبلها صورة البوستر الخاص بمسلسها الجديد والذي تعود فيه سات إلى الدراما بعد فترة من الغياب، فيما أبدى الجمهور حماستهم للعمل، متوقعين له النجاح الكبير.







