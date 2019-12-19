هل تتذكرون الفنانة السورية التي أدت دور زوينة في مسلسل جواهر؟.. شاهدوا كيف أصبح شكلها بعد 25 عاما

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة حديثة للفنانة السورية واحة الراهب التي أدت دورها الشهير بشخصية ” زوينة ” في مسلسل ” جواهر ” قبل نحو 25 عاما.

ووفقا للصورة المتداولة فقد ظهرت الفنانة السورية إلى جانب ابنتها الشابة ، وتفاعل عدد من المتابعين مع الصورة حيث علق البعض أن ابنتها تشبه والدتها إلى حد كبير فيما أشار آخرون إلى أنه لا يوجد أي ملامح مشتركة بينهما.

فيما ركزت بعض التعليقات على الحسابات على درجة التغيير الذي طرأ على شكل الفنانة بعد مرور أكثر من 25 عاماً على ظهورها في مسلسل “جواهر” الشهير بالرغم من ظهورها في أعمال فنية أخرى خلال الأعوام الماضية.