النجمة التركية بيرين سات تغضب الجمهور بعد ظهورها في صورة جريئة!

بملاحها الهادئة وابتسامتها الجذابة جذبت الفنانة التركية بيرين سات قاعدة كبيرة من الجمهور على مستوى العالم في أغلب أعمالها الفنية التي قدمتها، ولكن بقدر حبهم لها غضبوا منها بسبب صورة نشرتها وصفوها بالفضيحة.
ونشرت صفحة دار الأزياء التركي Based İstanbul عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” صورة للفنانة بيرين وهي مستلقية على الأرض ومرتدية فستان كاشف ساقيها ومن الواضح أنها غير مرتدية ملابس داخلية مما جعل الجمهور يغضب كثيرًا منها.
وحرصت بيرين سات بعد أن غضب جمهورها منها أن تعيد نشر الصورة عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، وعلقت أنها لم تقصد أن تتعرى وتصرفت بشكل عفوي، مشيرة إلى أنها إذا أرادت التعري لكانت ظهرت عارية بشكل كامل.
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