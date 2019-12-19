شاهد: ميريام فارس توقف حفلها الغنائي فجأة وتطلب إسعاف بعد إغماء أحد الجمهور

أوقفت الفنانة اللبنانية ميريام فارس فجأة الغناء على المسرح ،ضمن فعاليات موسم الرياض، بسبب إصابة أحد الجماهير بنوبة قلبية خطيرة، وقامت ميريام بطلب الإسعاف لإنقاذه.

وبدا التأثر واضحًا على الفنانة اللبنانية ميريام فارس فور صعودها المسرح لإحياء حفلها، حيث لم تستطع التحكم في دموعها التي غلبتها أثناء ترحيبها بالجمهور السعودي.

وأعربت ميريام فارس عن سعادتها بالحفل، قائلة: ”حلم.. عن جد حلم.. حلم وعم يتحقق.. كنت طول عمري أحلم إني أقف علي خشبة مسرح.. وأحيي حفلًا جماهيريًا بالسعودية.. وهذا كله بفضل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.. ياللي عم نشكره على هذا الازدهار والتطور اللي عم تشهده المنطقة يوم بعد يوم“.

بينما قدمت ميريام فارس، باقة مميزة من أبرز أغانيها التي عرفها الجمهور بها، واختتمت حفلها الغنائي بأغنية “حبيبي سعودي”، التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.