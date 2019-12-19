بالفيديو: حلا نورة توجه نصيحة لـ ريان جيلر وتثير الجدل حول تأكيدها بأن لجين عمران والدته

وجهت الفنانة السعودية حلا نورة نصيحة لنجم الشبكات الإجتماعية، الشاب السعودي ريان جيلر.

وقالت حلا لـ ريان إنها عندما كانت في عمره كان أساس نجاحاتها أنها كانت حريصة في البعد عن رفقاء السوء، لأن البعد عنهم غنيمة.

وأضافت في رسالتها لـ ريان أن أصدقائك يغارون منك ويطلعون عليك كلام مو زين، ولذلك ضعهم خلف ظهرك وفراقهم عيد.

وأثارت حلا الجدل في تأكيدها أن الإعلامية لجين عمران والدته حيث قالت له في رسالتها أن والدته إعلامية شهيرة.

وعلق أحد المعلقين قائلاً: مارح نخلص من هذا الموضوع، بينما أضاف أخر: لجين عمران مش والدته ولدها سمير كبير وعندها بنت بعد بس بعيدين عن السوشل ميديا.. صديقنا الزاحف حاب يشتهر بدرامته المعتادة لوجود شبه بينهم لا اكثر.. امه موجودة وعائلته مستقرة معه وعايشين مع بعض.. بلا افلام هندية.