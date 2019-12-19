أحمد عز يروج لمسرحية "علاء الدين" تمهيدًا لعرضها بموسم الرياض

روج الفنان أحمد عز للعرض المسرحي الجديد "علاء الدين"، إلي جانب الدعاية الضخمة التي تقام له، تمهيدًا لعرضه ضمن فعاليات موسم الرياض 2019، بالمملكة العربية السعودية.

نشر عز عبر حسابه بموقع التدوينلات العالمي "تويتر"، مقطع فيديو لأبطال العرض المسرحي وهم يرقصون بحركات استعراضية مبهجة، وعلق قائلًا: "دعايه ضخمه لمسرحيه #علاء الدين في الرياض.. تحت رعاية ودعم

سياده المستشار تركي ال الشيخ رئيس هيئه الترفيه".وتابع: "تتم الدعايه الان بشكل ضخم ومختلف للمسرحيه لعرضها في موسم الرياض علي مسرح الأميرة نورا من يوم ٢٥-٢٨ ديسمبر.. شكرا ".يذكر أن عرض "علاء الدين"، يتناول قصة الحب الشهيرة بين "علاء الدين" والأميرة "ياسمين"، في إطار من الكوميديا والخيال العلمي، بالإضافة إلى الرومانسية بطريقة استعراضية غنائية، بطولة أحمد عز، تارا عماد، محمد ثروت، هشام إسماعيل، محمد جمعة، سامي مغاوري، إسلام إبراهيم، ومن إخراج مجدي الهواري.