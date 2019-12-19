فيديو.. ميريام فارس توقف حفلها بالسعودية بعد إصابة أحد الحضور

أوقفت الفنانة ميريام فارس حفلها الغنائي الذي أقيم بالأمس في السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك بسبب تعرض أحد الحضور لأزمة صحية.



تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع

فيديو ظهرت فيه ميريام خلال الحفل وقد توقفت عن الغناء بشكل مفاجئ، قائلة "لحظة لحظه في حد مصاب.. ممكن اسعاف في أحد متضايق بين الجمهور".جدير بالذكر أن ذلك الحفل هو الأول لميريام فارس بالمملكة العربية السعودية، والذي كان بمثابة حلم لها كما قالت في كلمتها فور صعودها علي خشبة المسرح.