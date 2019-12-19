أوقفت الفنانة ميريام فارس حفلها الغنائي الذي أقيم بالأمس في السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك بسبب تعرض أحد الحضور لأزمة صحية.
فيديو ظهرت فيه ميريام خلال الحفل وقد توقفت عن الغناء بشكل مفاجئ، قائلة "لحظة لحظه في حد مصاب.. ممكن اسعاف في أحد متضايق بين الجمهور".
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع
جدير بالذكر أن ذلك الحفل هو الأول لميريام فارس بالمملكة العربية السعودية، والذي كان بمثابة حلم لها كما قالت في كلمتها فور صعودها علي خشبة المسرح.
شاهد الفيديو من هنا ...
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. ميريام فارس توقف حفلها بالسعودية بعد إصابة أحد الحضور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.