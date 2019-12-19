اليوم .. تقديم حفلتين "الليلة الكبيرة" بنيابوليس الدولي بتونس

قال الفنان محمد نور مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس بالبيت الفنى للمسرح أن عرض العرائس الشهير " الليلة الكبيرة"، من إنتاج الفرقة، يعرض اليوم الخميس الموافق 19 ديسمبر حفلتين فى تمام الساعة العاشرة و النصف صباحا، وفي الثالثة عصرًا بمسرح دار الثقافة في مدينة نابل بتونس، ضمن مشاركة العرض بمهرجان نيابوليس الدولي لمسرح الطفل فيدورته الـ٣٤ .
يشار إلي أن "الليلة الكبيرة" بطولة نجوم مسرح العرائس تأليف صلاح جاهين ، موسيقى سيد مكاوى، ديكور مصطفى كامل ، عرائس ناجى شاكر ، و من إخراج صلاح السقا .
يذكر أن عرض " الليلة الكبيرة" هو العرض الأكثر جماهيرية وشعبية فى تاريخمسرح العرائس، ويشكل جزءا من وجدان الشعب المصرى، وأصبح جزءا من التراث الفني المصري الأصيل، و يعد أحد أهم إبداعات الفنان الكبير الراحل ناجى شاكر ، وهو بانوراما للمولد الشعبى تعرض بطريقة مميزة و مبتكرة، ويعتبر العمل الأهم الذي جمع الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين والموسيقار الكبير الراحل سيد مكاوي، بالإضافة الى بصمة المخرج الكبير الراحل صلاح السقا، فكان فكرة مبتكرة وغير مألوفة ، أن تحول صورة غنائية إلى استعراض للعرائس.
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