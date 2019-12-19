قواعد العشق الـ40 و حريم النار.. أبرز عروض البيت الفني للمسرح

يواصل البيت الفني للمسرح، تقديم عروضه علي مسارح الدولة المختلفة لأيام الخميس والجمعة والسبت، منها " قواعد العشق ٤٠"، على مسرح السلام بشارع القصر العيني، في الساعة تمام الثامنة مساءً، وتتراوح أسعار التذاكر بين "٥٠،٧٥،١٠٠" جنيهًا.

"قواعد العشق الـ40" عن رواية شهيرة لاليف شافاق وعدة مصادر أخرى، دراماتورج وإشراف على الكتابة رشا عبدالمنعم، شارك في الكتابة ياسمين إمام وخيري الفخراني، العرض من بطولة بهاء ثروت، عزت زين، فوزية،سمر الشاذلي، هاني عبد الحي، أحمد مجدي، إيهاب بكير، ياسر أبو العينين، المنشد سمير عزمي، بمشاركة فرقة المولوية العربية للتراث الصوفي، موسيقى وألحان محمد حسني، ديكور مصطفى حامد، أزياء مها عبدالرحمن،إضاءة إبراهيم الفرن، والعرض من إخراج عادل حسان.

كما يعرض "رسائل العشاق" على مسرح ميامي بوسط البلد شارع طلعت حرب، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتتراوح اسعار التذاكر بين "٣٠، ٥٠ " جنيهًا.

العرض حالة رومانسية كوميدية مع أشعار صوفية ودراما حركية عن المشاكل الحياتية ما بين المحبين والأزواج ، ومحاولة لحلها من خلال رسائل تقدم عن طريق أشعار جلال الدين الرومي داخل العرض، ويعتبر العرض دعوة للطاقة الإيجابية في الحياة والوصول للفطرة السليمة في الحب والتعامل.

"رسائل العشاق" بطولة مفيد عاشور، زينب العبد، ريم المصري، يارا المليجي، آسر علي، عبدلله صابر،

جورج أشرف، غناء و ألحان علي الهلباوي، توزيع موسيقي محمد الكاشف ، تصميم استعراضات مناضل عنتر، تصميم الملابس هبة عبد الحميد، تأليف و أشعار و إخراج محمد ابراهيم.

بينما يعرض "حريم النار" على مسرح الطليعة بالعتبة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتباع التذاكر بقيمة ٣٠ جنيهًا.

العرض عن نص بيت برنارد ألبا للكاتب الأسباني فدريكو جارسيا لوركا، ويتناول المرأة في الصعيد من خلال أم وبناتها،و تأثير أفكار وعادات الصعيد على حياتهم، بطولة عايدة فهمي، منال ذكي، عبير لطفي، نشوى إسماعيل، نسرين يوسف، أميرة كامل ،كريستين عاطف، ديكور محمد سعد، أزياء شيماء محمود، موسيقى وألحان محمد حسني، مصمم إستعراضات محمد ميزو، مصمم إضاءة إبراهيم الفرن، من تأليف شاذلي فرح وإخراج محمد مكي.

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و على مسرح الغد بالبالون يُعرض " ظل الحكايات"، في تمام الساعة التاسعة مساء ابتدأ من اليوم الخميس، وتتراوح اسعار التذاكر بين " ٣٠،٣٥ " جنيهًا.

"ظل الحكايات" هي رحلة في عالم فانتازي من خلال الأحلام والكوابيس التي يشعر بها الإنسان،ونجد ان هروبه الدائم من أفعاله التي لايرضى عنها والتي تختبئ في

عقله الباطن وتراها في زوايا اللاشعور، يؤدي إلى دخوله لعالم أحلام أخرى. فنحن أمام رحلة انسانية تعيش لحظاتها مرتبكة ومن خلال الصورة المرئيةو الموسيقى نبحر في أجواء الواقعية والتعبيرية ونغوص مع الشخصيات إلي العوالم السيريالية من كوابيس وأحلام و كذلك العالم الفانتازي وصولا لفهم هذا الواقع البسيط المعقد.

العرض من بطولة رامي الطمباري، عبير الطوخي، محمود الزيات، خالد محايري، ديكور وملابس محمد فتحي، موسيقى وألحان صلاح مصطفى، ومن تأليف وأشعار ابراهيم الحسيني وإخراج عادل بركات.

أما للأطفال، فيعرض "صحصح لما ينجح"، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، العرض من تأليف و أشعار صلاح جاهين، ألحان محمد فوزى، إخراج الراحل صلاح السقا ، اشراف عام محمد نور ، وتتراوح اسعار التذاكر بين " ٢٥،٣٥ " جنيهًا.

وأخيرًا في أسيوط، يُعرض "ولاد البلد"، يوم الخميس ١٩ديسمبر بمركز شباب ريفا الساعة ١١ صباحا، و يوم الجمعة ٢٠ ديسمبر بقصر ثقافة ديروط الساعة ٦ مساء، أما يوم السبت ٢١ ديسمبر بمدرسة ام المؤمنين بالعتمانية بالبداري الساعة ١١ صباحا.

عرض " ولاد البلد" يتناول قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود،بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقي ، إسراء حامد،أميرة عبد الرحمن،أبانوب شوقي ،إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، ياسر الرفاعي، إسلام الهواري،أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، محمد حسن، تصميم اضاءة أبو بكر الشريف، إستعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، و من إخراج محمد الشرقاوي.