الليلة.. عرض ظل الحكايات على مسرح الغد

قال الفنان سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد، أن العرض المسرحي " ظل الحكايات" يعود مرة أخرى على مسرح الغد بالعجوزة، ابتداء من اليوم الخميس الموافق، ولمدة ١٥ يوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً، و ذلك نظرا للنجاح الجماهيري الذي حققه العرض خلال موسمهالأول في شهر نوفمبر الماضي.
"ظل الحكايات" من بطولة رامي الطمباري، عبير الطوخي، محمود الزيات، خالد محايري، ديكور وملابس محمد فتحي، موسيقى وألحان صلاح مصطفى، ومن تأليف وأشعار ابراهيم الحسيني وإخراج عادل بركات.
جدير بالذكر أن "ظل الحكايات" هي رحلة في عالم فانتازي من خلال الأحلام والكوابيس التي يشعر بها الإنسان، يؤدي إلى دخول الإنسان لعالم أحلام أخرى، فالعرض رحلة انسانية تعيش لحظاتها مرتبكة ومن خلال الصورة المرئيةو الموسيقى يبحر في أجواء الواقعية والتعبيريةو يغوص مع الشخصيات إلي العوالم السيريالية من كوابيس وأحلام و كذلك العالم الفانتازي وصولا لفهم هذا الواقع البسيط المعقد.
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