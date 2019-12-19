كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمرو سعد يتعاقد مع سارة الطباخ على إدارة أعماله (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعاقدت المنتجة سارة الطباخ المالكة لشركة "ايرث برودكشن" مع النجم عمرو سعدن على أن تتولي الإشراف علي أعماله خلال الفترة المقبلة.
سارة أكدت أن عمرو سعد يمثل نقلة كبيرة لشركتها لما يتمتع به من موهبة خاصة جعلته واحدا من اهم نجوم الفن العربي.
وأضافت هناك العديد من المفاجآت خلال الأيام القليلة المقبلة سوف تعلن عنها في إطار سعيها لضم نجوم سوبر ستار للشركة لتحقيق نجاحات غير مسبوقة.