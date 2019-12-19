مؤلف "حواديت الشانزلزيه": نستعد للجزء الثاني من المسلسل

أكد السيناريست أيمن سليم، أنه تعاقد مع إحدى شركات الإنتاج الكبرى على فيلم سينمائى ضخم سيكون خطوته المقبلة بعد النجاح الكبير الذى حققه فى تجربته الدرامية الأولى فى التأليف وهى مسلسل "حواديت الشانزليزيه".

ويناقش الفيلم قضية انحدار مستوى الذوق العام من خلال كشف عواقب ومميزات إعادة هيكلية الإعلام ومدى تأثير وأهمية الفن والصحافة فى المجتمعات العربية.

من جهة أخرى صرح يعكف أيمن سليم حاليًا على البحث فى المراجع التاريخية للوصول لجوانب مختلفة لم يتم تسليط الضوء عليها من قبل فى فترة الخمسينيات إستعدادًا لبدء الكتابة فى أحداث الجزء الثانى من مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذى أكد أنه سيكون مختلف تمامًا عن الجزء الأول الذى ما زال يُعرض حتى الآن وحقق نجاحا فاق التوقعات ويضم الجزء الثانى 45 حلقة جديدة.

مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بطولة إياد نصار، داليا مصطفى، إنجى المقدم، مى سليم، إدوارد، فريدة سيف النصر، دانا حمدان، منة جلال، أحمد جمال سعيد، محمد ناصر، مارتينا عادل، فادى خفاجة، تأليف: أيمن سلي، إخراج: مرقس عادل، منتج فنى: فتحى إسماعيل، إنتاج: سينرجى للمنتج " تامر مرسى.