شاهدوا .. أحدث ظهور لأولاد ” وليد توفيق ” .. وإبنته تلفت الأنظار

كتب امير فتحي في الخميس 19 ديسمبر 2019 02:03 مساءً - نشر الفنان اللبناني ” وليد توفيق ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة جمعت إبنيه وإبنته في أحدث ظهور لهم . والتي فاجأ بها الفنان وليد توفيق متابعيه ومحبيه الذين لم يكونوا جميعا يعرفون أولاده الثلاثة . وكتب وليد توفيق في تعليقه على الصورة قائلا : ” المال والبنون زينة الحياة الدنيا .. علي ، الوليد ، نور ” . Advertisements وتفاعل المتابعين على الصورة بشكل كبير ولكن حصدت الإبنة على الجانب الأكبر من التعليقات حيث أشاد الجميع بجمالها الذي ورثته من والدتها ملكة جمال الكون السابقة ” جورجينا رزق ” . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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