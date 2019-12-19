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كتب امير فتحي في الخميس 19 ديسمبر 2019 02:03 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة حديثة للفنانة السورية واحة الراهب التي أدت دورها الشهير بشخصية ” زوينة ” في مسلسل ” جواهر ” قبل نحو 25 عاما.
واحة الراهب
ووفقا للصورة المتداولة فقد ظهرت الفنانة السورية إلى جانب ابنتها الشابة ، وتفاعل عدد من المتابعين مع الصورة حيث علق البعض أن ابنتها تشبه والدتها إلى حد كبير فيما أشار آخرون إلى أنه لا يوجد أي ملامح مشتركة بينهما.
فيما ركزت بعض التعليقات على الحسابات على درجة التغيير الذي طرأ على شكل الفنانة بعد مرور أكثر من 25 عاماً على ظهورها في مسلسل “جواهر” الشهير بالرغم من ظهورها في أعمال فنية أخرى خلال الأعوام الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر هل تتذكرون الفنانة السورية التي أدت دور زوينة في مسلسل جواهر؟.. شاهدوا بعد 25 عاما كيف أصبح شكلها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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