” من الحب ما قتل ” .. شاب يفجر منزل فتاة رفضت الزواج منه

كتب امير فتحي في الخميس 19 ديسمبر 2019 02:03 مساءً - كشفت وسائل إعلام سورية عن إقدام شاب سوري يدعى ” رامي خالد حديفة ” البالغ من العمر 19 عاما على تفجير منزل فتاة رفضت الارتباط به مساء يوم أمس الأربعاء .
حيث قرر الانتقام منها ومن أسرتها فذهب إلى منزل أسرتها في ريف محافظة السويداء السورية وقام بتفجير قنبلة يدوية الصنع .. مما أدى إلى مقتله ومقتل الفتاة وإصابة والدتها .
وقالت وسائل الإعلام بأن رامي قد تقدم بضع مرات للفتاة ” بيسان وليد صادق ” البالغة من العمر 17 عاما ولكن العائلة والفتاة رفضوه .
وذكر موقع ” السويداء 24 ” أن الشاب والفتاة وصلا متوفيين إثر إصابات خطيرة تعرضا لها .. أما والدة بيسان فوصلت مصابة بجروح متفاوتة إذ نقلت إلى قسم العناية المركزة لإجراء الإسعافات اللازمة لها .
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