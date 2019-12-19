سهر الصايغ تتلقى عزاء والدها بحضور نجوم الفن

كتب امير فتحي في الخميس 19 ديسمبر 2019 02:03 مساءً - أقيم مساء يوم أمس الأربعاء عزاء والد الفنانة المصرية ” سهر الصايغ ” في مسجد المشير طنطاوي والذي وافته المنية يوم الثلاثاء الماضي .

وشهد العزاء حضور عددا كبيرا من نجوم الفن الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء لسهر الصايغ ولأسرتها .

وجاء في مقدمة الحضور نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي وكلا من الفنانين عمرو محمود ياسين وهبة مجدي وميار الغيطي وسامح حسين وإيهاب فهمي وأمل رزق والمخرج تامر محسن .

بالإضافة إلى الفنانة ألفت عمر والفنانة لقاء سويدان والفنان حسام فارس .

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