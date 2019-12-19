- 1/11
- 2/11
- 3/11
- 4/11
- 5/11
- 6/11
- 7/11
- 8/11
- 9/11
- 10/11
- 11/11
كتب امير فتحي في الخميس 19 ديسمبر 2019 02:03 مساءً - أقيم مساء يوم أمس الأربعاء عزاء والد الفنانة المصرية ” سهر الصايغ ” في مسجد المشير طنطاوي والذي وافته المنية يوم الثلاثاء الماضي .
وشهد العزاء حضور عددا كبيرا من نجوم الفن الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء لسهر الصايغ ولأسرتها .
وجاء في مقدمة الحضور نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي وكلا من الفنانين عمرو محمود ياسين وهبة مجدي وميار الغيطي وسامح حسين وإيهاب فهمي وأمل رزق والمخرج تامر محسن .
بالإضافة إلى الفنانة ألفت عمر والفنانة لقاء سويدان والفنان حسام فارس .
كانت هذه تفاصيل خبر سهر الصايغ تتلقى عزاء والدها بحضور نجوم الفن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.