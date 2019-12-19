كتب امير فتحي في الخميس 19 ديسمبر 2019 02:03 مساءً - نشرت ” هند القحطاني ” عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات ” مقطع فيديو وهي تقوم بإعداد وجبة في المطبخ وهو ما جعلها تتصدر الترند على موقع التغريدات ” تويتر ” .
حيث ظهرت هند القحطاني في مقطع الفيديو وهي ترتدي قفازات في يدها من أجل تقطيع البصل .
ووجهت رسالة لمتابعيها قائلة : ” وحشتوني ” وذلك لغيابها لمدة يومين دون تصوير بسبب إنشغالها في الإمتحانات .
ثم بدأت هند في تقطيع البصل وهي تغني وتتمايل على نغمات أحد الأغاني .. وأشارت إلى أن عينيها تدمع من البصل قائلة : ” بحاول أن عيني ما تدمع علشان الكحل ما يسيح ” .. ولكنها استمرت من أجل إعداد وجبة مكرونة بالدجاج .
وأثارت هند القحطاني يهذا الفيديو الجدل على تويتر حيث جاءت التعليقات التي تنتقد ما تقوم به وأن تكون الترند بسبب تقطيع البصل .. ومن هذه التعليقات : ” يلعن الاحتراف تقطع بصل وهي تناظر الكاميرا ” و ” ترند عشان تقطع بصل ” و ” عشان اختفت ورجعت وهي تطبخ طالعة ترند وش هالمهزلة ” .
كانت هذه تفاصيل خبر هند القحطاني تتصدر تويتر بمقطع فيديو .. والسبب ” تقطيع البصل “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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