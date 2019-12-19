مدافع الزمالك يكشف حقيقة مفاوضات الغريم الأهلي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفي محمد عبدالغني، مدافع الزمالك، ما تردد في الآونة الأخيرة حول رغبته في فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء، والانتقال للغريم الأهلي المصري.

وشدد عبدالغني، في تصريحات صحفية، على أنه يتبقى في عقده مع الزمالك موسمين، ولا يفكر في الرحيل عن النادي الأبيض في الفترة الحالية كما تردد.

وأضاف: "لا توجد لدي نية الرحيل عن الزمالك، وإذا كنت أرغب في ذلك، فستكون بموافقة إدارة النادي".

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وأكمل: "أطالب الجماهير بعدم الانصياع وراء الشائعات التي تتردد من وقت لآخر"، وذلك في إشارة إلى تناثر الأنباء حول الأهلي في الحصول على خدمات عبدالغني، خاصة أن اللاعب يعاني من ضعف القيمة المادية في عقده مع الزمالك.

وكان عبد الغني قد انضم لنادي الزمالك في يناير/كانون الثاني 2018 قادماً من نادي إف سي مصر.

يذكر أن عبدالغني أصبح إحدى الركائز الأساسية ضمن تشكيلة نادي الزمالك منذ الموسم الماضي، وتوج بلقبين هما كأس مصر والكونفدرالية الأفريقية.