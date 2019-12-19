تيستيباس يعلق على مشاركة دجوكوفيتش ونادال في بطولة مبادلة للتنس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يرى لاعب التنس اليوناني ستيفانوس تيستيباس أن وجوده في بطولة مبادلة العالمية للتنس، سيكون فرصة كبيرة له من أجل اختبار مستواه.
وقال تيستيباس، في تصريحات خاصة لـ"العين الرياضية": "سألتقي نجوم العالم نوفاك دجوكوفيتش ورافائيل نادال، وهذا سيكون مفيداً جداً لي، من أجل معرفة ما يمكن أن أضيفه لمهاراتي من أجل التحسن".
وأضاف: "أستعد للموسم الجديد من أبوظبي، وهي فرصة رائعة لي في هذه الأجواء العالمية من أجل تقديم أفضل مستوى".
وأتم: "التحضيرات تسير بشكل جيد على الجانب البدني والفني من أجل المشاركة في البطولة وتقديم ما أريده من مستويات".
وتنطلق البطولة بمشاركة نخبة من ألمع نجوم اللعبة في العالم يجتمعون للتباري والمنافسة على أرض العاصمة الإماراتية أبوظبي، من أجل الفوز باللقب، وذلك خلال الفترة بين يومي 19 و21 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
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