سيميدو أحدث ضحايا السرقة في برشلونة وريال مدريد

أصبح البرتغالي نيلسون سيميدو، الظهير الأيمن لبرشلونة، أحدث ضحايا السرقة من لاعبي كرة القدم في إسبانيا، وذلك قبل ساعات من مواجهة فريقه أمام ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني الذي يقام الأربعاء بملعب كامب نو.



وتعرض منزل سيميدو للسرقة أثناء تواجده بمعسكر فريقه بفندق صوفيا في العاصمة الكتالونية، استعدادا للكلاسيكو المرتقب، والمؤجل من الجولة العاشرة لليجا.

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وتلقت شرطة كتالونيا بلاغا قبل ساعات من الكلاسيكو بحدوث واقعة السرقة، وفقا لما أكدته مصادر مطلعة على التحقيقات لوكالة الأنباء الإسبانية ومحطة "كادينا سير"، لتفتح أجهزة الأمن بعدها تحقيقا في الحادث للكشف عن ملابساته.

وكان عدد من لاعبي برشلونة تعرضت منازلهم للسرقة خلال الفترة الأخيرة، بينهم المدافع الإسباني جيرارد بيكيه وزميله الفرنسي صامويل أومتيتي وزميلاهما السابقان البرازيليان الظهير داني ألفيس والجناح فيليبي كوتينيو.

وكان لريال مدريد أيضا نصيب من تلك السرقات، حيث تعرض عدد من لاعبيه أيضا لمثل تلك الحوادث بينهم لاعب الوسط الإسباني فرانشسيكو إيسكو والمدافع الفرنسي رافائيل فاران ومواطنه المهاجم كريم بنزيمة، فضلا عن زين الدين زيدان مدرب الفريق.

يذكر أن برشلونة وريال مدريد يتشاركان صدارة الدوري الإسباني بـ35 نقطة مع تفوق الفريق الكتالوني بفارق الأهداف، وذلك قبل الكلاسيكو المرتقب الذي يستضيفه ملعب كامب نو.