الروسي روبليف سعيد بالعودة إلى أبوظبي عبر "مبادلة للتنس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب لاعب التنس الروسي أندريه روبليف عن سعادته بالعودة إلى العاصمة الإماراتية "أبوظبي" عبر بطولة مبادلة للتنس.

وقال روبليف، في تصريحات خاصة لـ"العين الرياضية" على هامش مشاركته في البطولة العالمية: "أتذكر المرة الأولى التي شاركت فيها ببطولة مبادلة للتنس، لقد كانت مذهلة، حيث كانت الظروف مثالية للاستمتاع بالوقت والتنافس مع لاعبين كبار".



وتابع: "سأوجه خلال المنافسات العديد من اللاعبين الكبار وهي فرصة مهمة لي قبل انطلاقة الموسم".

وأتم: "على أي حال، التجربة كانت مميزة للغاية وسأعمل على تكرارها دائما".

وتنطلق البطولة بمشاركة نخبة من ألمع نجوم اللعبة في العالم يجتمعون للتباري والمنافسة على أرض العاصمة الإماراتية، من أجل الفوز باللقب، وذلك خلال الفترة بين يومي 19 و21 ديسمبر/كانون الأول الجاري.