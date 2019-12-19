خاص- السوبرستار راغب علامة مكرمًا في انغامي وهذه رسالته الى الفنانين اللبنانيين

خاص- الخليج 365: ليس النجاح بالأمر الجديد أو الخبر المفاجئ بالنسبة للسوبرستار راغب علامة، خصوصًا ان رصيده مليء بالأعمال الفنية المميزة، إلا أن كل إنجاز جديد يحققه علامة يعتبره خطوة أولى لتقديم المزيد من الأعمال، مع الحرص على أن تتلاقى أغنياته مع ما يطلبه الجمهور، فهو الذي لم يخذل مستمعيه يومًا وكان دائما يقدّم لهم أجمل الأغنيات كلامًا ولحنًا.

وكما لم يخذل علامة جمهوره، قابله الأخير بالمثل، فحقق له نجاحًا باهرًا مرة جديدة، تمثلت بتخطي عدد مستمعي علامة الـ150 مليون مستمعاً على تطبيق أنغامي الشهير.

وفي هذه المناسبة، قدّمت شركة أنغامي درعًا تقديريًا لـ علامة، وذلك في حفل متواضع أقيم في مكاتب أنغامي في بيروت التي زارها علامة للمرة الأولى وتعرّف خلالها على كافة أقسام المكتب، متمنيا للشركة والعاملين فيها دوام التقدم والنجاح.

وفي حديث خاص لموقع “الخليج 365”، قال علامة: “شركة “أنغامي” مميزة بالنسبة لي وكذلك هو التكريم، خصوصًا أن “أنغامي” تذاع على “أنغامي”، وأنا سعيد بنجاح الشركة وأعتز كرجل لبناني يعشق النجاح أن أرى هذا التطور السريع لهذا التطبيق، وهو أمر مشرّف جدًا”، مؤكدا بالمقابل أنه مستمع دائم لـ”أنغامي”، خصوصا خلال ممارسته الرياضة.

وبعد مسيرة فنية طويلة وناجحة، كان لا بد أن نسأل علامة ما إذا كانت الأرقام لا تزال تعني له حتى اليوم، ليبادر بالتأكيد على الأمر نافيا أن تكون لإرضاء غروره، معتبرا أنه قد حصل على 150 مليون تكريم بحصوله على هذا العدد الضخم من المستمعين.

هذا واعتبر علامة أن كل أغنية ناجحة تحقق نسبة استماع عالية، لافتا الى انه لا يتابع شخصيا عدد الاستماع لكل أغنية يطرحها، إنما من الطبيعي أن تحصد الأغنية التي لاقت قبولا من الجمهور نسبة استماع أكثر من غيرها.

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وفي السياق، أشار علامة إلى أنه لا يستمع شخصيا لأغنياته على “أنغامي”، معللا ذلك بأنه يتحوّل لناقد ذاتي فيبدأ بانتقاد طريقة تقديمه لبعض الأغنيات، باعتبار أنه كان من الأفضل أن يقدمها بطريقة مختلفة ومميزة أكثر، في حين يكون راضيا عن أغنيات أخرى قدمها في وقت سابق.

في المقابل، أشار علامة إلى أنه من أكثر المستمعين لأغنيات السيدة فيروز عبر “أنغامي”، الى جانب استماعه لأعمال عدد من النجوم الشباب أبرزهم وائل كفوري، وائل جسار، نانسي عجرم وغيرهم.

من هنا، وجّه السوبرستار راغب علامة عبر موقع “الخليج 365” رسالة لزملائه الفنانين اللبنانيين، في ظل الثورة الوطنية القائمة ضد الظلم والفساد والفقر والجوع، فقال: “رسالتنا عظيمة وكبيرة، خصوصا في هذا الزمن، لذا مطلوب من كل فنان لبناني تقديم عملاً لبلده، دعما منه للبنان وللشعب الموجود في الساحات”.

وتابع: “قد تكون اليوم الثورة في لبنان قد أخدت منحى مختلفًا وليس كما أردناه، حيث انتشرت أعمال الشغب والتكسير والتخريب، لكن لا يمكن أن ننسى أن هذه الثورة قائمة ضد الظلم، وقد نزل شعب لبنان بكل أعماره إلى الشارع وملأ الساحات بأصواته مطالبا بأبسط الحقوق وبالعيش الكريم في بلد يستحق شعبه أن يعيش بنعيم وليس بجحيم، فهذه الثورة الحقيقية التي نريدها”.

من هنا، أضاف علامة: “أعتقد أنني استبقت الامور منذ سنة عندما أطلقت أغنية “طار البلد” التي عبّرت من خلالها عن وجع الشعب ووضع البلد المأساوي، علمًا انني منذ خمس سنوات تقريبا وأنا من الثائرين على الوضع وأتعرّض للانتقادات باعتبار أن لا شيء سيتغيّر مهما طالبت ولن أصل إلى أي من تلك المطالب، ولكن اليوم الثورة قائمة في البلد، وهذا دليل على أن هناك عدد كبير من المواطنين اللبنانيين كانوا يستمعون إلي ويشاركونني التفكير عينه، ويريدون أن تتحقق مطالبهم.

وفي الختام، توجه السوبرستار راغب علامة للفنانين بالقول: “كما يترجم الفنان مشاعر الحب والغرام والفراق وغيرها، وطننا اليوم في أمسّ الحاجة لنا، وعلى كل فنان منا ان يقدم عملا مميّزا لبلده، وليقف الفنانون وقفة واحدة الى جانب بعضهم البعض لمصلحة البلد، لأننا اليوم على مفترق طرق في لبنان والمرحلة مصيرية، فإما يبقى لبنان الذي نريده ونحلم به، أو يضيع من أيدينا ونقول “طار البلد”، فلبنان اليوم يتعرّض لمؤامرة كبيرة من الزعماء والسياسيين الا ان التاريخ لن ينصفهم”.