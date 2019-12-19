مروان خوري: ردود الأفعال جعلتني أخذ هذا القرار

أكد الفنان الشامل مروان خوري أن رد الفعل الايجابي الذي حصده بعدما غنى “مسا الفل”، وهي من ألحانه وكلمات نزار فرانسيس وبالأساس من غناء ماجدة الرومي، خلال احيائه حفلاً ضمن مهرجان الموسيقى العربية، شجعه على تقديم أغنية باللهجة المصرية ستبصر النور قريباً.

ولفت “خوري” في حديث لـ “العربية.نت” انه عندما قدّم أغنية “مسا الفل” في دار الاوبرا المصرية وجد تفاعلاً كبيرًا جدًا وأحبها الجمهور لأنها خرجت من القلب. ورد الفعل هذا أثار حماسه لتقديم أغنية مصرية في الأيام القادمة وجار التحضير لها.

وكان نجم “كل القصايد” قد أحيا سلسلة من الحفلات الناجحة جداً في الأسابيع الماضية حيث انتقل الى مصر مقدماً أجمل الحفلات على مسرح دار الاوبرا. ثم توجه الى الكويت حيث التقى الجمهور في قاعة مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي. ثم توجه الى سلطنة عمان حيث قدّم حفلتين على مسرح دار الأوبرا السلطانية.