المشاهير الأتراك.. كم جنوا ثروة مالية من أعمالهم الدرامية؟ (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تمكن النجوم الأتراك من تحقيق ثروة مالية حتى وإن كانت لا تُقارن بنجوم هوليوود أو بوليوود، نظرًا لأن أجور الفنانين الأتراك قليلة جدًا مقارنة مع زملائهم المشاهير في الهند أو أميركا.

لكن يُمكن الحديث أن هناك العديد من الفنانين الأتراك قد تخطوا المليون دولار في ثرواتهم من أعمالهم الدرامية التي شاركوا فيها خلال السنوات القليلة الماضية، وحققت نجاحًا جماهيريًا في بلدهم أو الدول العربية.

ولجأ الفنانون الأتراك إلى مجالات أخرى بسبب قلة الأجور في المشاركة بالمسلسلات والأفلام، وهي الإعلانات بالدرجة الأولى التي لقوا فيها منفذًا مميزًا لجني الأموال بالملايين، وهو ما حصلوا عليه، ومن أبرزهم بيرين سات، جان يامان، توبا بويوكستون، ديميت اوزدمير، كيفانش تاتليتوغ، وغيرهم الكثير.

وذهب البعض الآخر للاستثمار في العقارات والمطاعم والفنادق وغيرها، لتوسيع ثروتهم المالية التي لا يمكن جنيها في الأعمال الدرامية، حتى وإن شاركوا لسنوات طويلة.

وذكرت بعض التقارير الصحفية التركية أن النجوم الذين وصفوا بالأغنياء في الدراما هناك هم النجمة أسلى تاندوغان التي تبلغ قيمة ثروتها 10 ملايين دولار، وتأتي في المرتبة الأولى لقائمة أغنى 10 فنانين أتراك، وهي معروفة بشخصية "لمياء" التي جسدتها في مسلسل "دقات قلب" وشخصية "كاراشا" في فيلم "القبضاي" وتعد الأعلى أجرًا بين الممثلين الأتراك.

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وكذلك مقدمة البرامج والممثلة نور أيسان، التي تصل قيمة ثروتها إلى 5 ملايين دولار، وهي معروفة عند الجمهور عندما شاركت بشخصية "فنانة نحت" في مسلسل "على حافة الحب" وتميزت في فيلم "وادي الذئاب العراق" المأخوذ عن حكاية فلسطينية.

وكذلك الفنان تولجهان سايسمان، عارض ومذيع وممثل، تقدر قيمة ثروته بخمسة ملايين دولار، وبوراك أوزجيفيفيت الحاصل على لقب ثاني أفضل عارض أزياء في العالم، وشارك في العديد من الأعمال الدرامية منها "حريم السلطان"، "حب أعمى" "قيامة عثمان"، وتبلغ قيمة ثروته 3 ملايين دولار، كما جنت الممثلة بيرين سات 3 ملايين دولار أيضًا من أعمالها الدرامية ومن أبرزها "العشق الممنوع".

ومن بين الأسماء في قائمة الأكثر 10 فنايين الذي جنوا الملايين من أعمالهم الدرامية، مراد يلدريم، هازال كايا، أنجين أكيوريك، إيزغي أساروغلو، كيفانش تاتليتوغ، أما قيمة الأموال التي جنوها فتظهر لك في الفيديو أعلاه.

في المقابل؛ نشر موقع Top Liste التركي أجور الممثلين الأتراك عن الحلقة الواحدة، وهؤلاء تصدروا القائمة، ويمكن معرفتهم في الفيديو أعلاه أيضًا.