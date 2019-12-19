سعد لمجرد بالسعودية.. 3 إطلالات ورسالة خاصة لمحمد رمضان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأ الفنان المغربي سعد لمجرد، جمهوره بالظهور بثلاث إطلالات مختلفة في حفله الأول على مسرح محمد عبده بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات "موسم الرياض".

وارتدى الفنان المغربي، في إطلالته الأولى قميصًا أخضر مشجرًا جذب به أنظار الحضور وذلك على غرار ما يرتديه الفنان المصري محمد رمضان، أما إطلالته الثانية فكانت ببدلة حمراء اللون، وحرص على تقديم العديد من أغانيه المتميزة في حفله.

وتغنى سعد لمجرد بأغانيه: "سلام" وهي آخر أغنية طرحها وحققت الكثير من النجاح، إضافة إلى أغنية "إنتي باغية واحد" والتي كانت انطلاقته للجمهور العربي، وأغنية "انت معلم" التي حازت على 800 مليون مشاهدة عبر اليوتيوب، وتبعها بأغاني: "انساي، أنا ماشي ساهل، نجيبك، لمن نشكي، غزالي، سالينا، مال حبيبي مالو".

وأشعل سعد لمجرد الحماس في قلوب جمهور الرياض بأداء غنائي استعراضي فيما لم ينس توجيه رسالة لصديقه الفنان المصري محمد رمضان خلال أداء أغنية "انساي" التي أطلقها على طريقة الديو الغنائي، وقال "لمجرد": "تحية كبيرة لأخوي وصاحبي محمد رمضان كنت أتمنى يكون معاي، بقدم له تحية على الكلام اللي بيقوله بحقي دايمًا ميرسي محمد".

واختتم سعد لمجرد، حفله الغنائي بأداء أغنية مسلسل "دابا تزيان" وهو مسلسل مغربي من إخراج هشام الجباري وبطولة مجموعة من الممثلين المغاربة بينهم محمد الجم، نزهة الركراكي، عزيز حطاب، ماجدولين الإدريسي، وارتدى في هذه الأغنية "تي شيرت" أسود وبنطلونًا أحمر.

وكانت ذكرت تقارير إعلامية فنية أنَّ سعد لمجرد قدّم طلبًا إلى هيئة المحكمة بفرنسا في الـ19 من نوفمبر الماضي بعد توقيعه على طلب للقاضي الفرنسي يتضمن السماح له بالعودة للغناء في الحفلات العامة وإحياء السهرات الفنية كي يعود لجمهوره بعد فترة طويلة.

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ووافق القاضي الفرنسي للفنان سعد لمجرد، على طلبه وحصل على تصريح لإقامة حفلين غنائيين خلال الفترة المقبلة، وقد حدث الأمر نفسه قبل فترة؛ إذْ وافق القاضي على طلب لسعد لمجرد بإنتاجه الأغاني والكليبات كي لا يتوقف نشاطه الفني.

وكان فاجأ سعد لمجرد، جمهوره بإعلان عودته لإحياء الحفلات الغنائية مجددًا، بعد غياب استمر 3 سنوات توقف فيها عن إحياء الحفلات على خشبة المسرح بسبب حظر القضاء الفرنسي له على خلفية اتهامه بقضايا اغتصاب وتحرش جنسي.

وكشف لمجرد، خبر عودته لإحياء الحفلات الغنائية بمنشور له عبر حسابه في إنستغرام، دون أن يحدد موعدًا محددًا لبدء إحياء الحفلات، وعلقّ قائلاً: "سعيد أحبائي بعودتي قريبًا للخشبة، سأوافيكم قريبًا إن شاء الله بالتواريخ.. الله ينصر سيدنا".

يُذكر أنَّ هذا الحفل هو الأول للفنان سعد لمجرد بعد غياب استمر 3 سنوات عن الحفلات الغنائية إثر اتهامه في قضية اغتصاب في فرنسا؛ إذ استطاع الحصول على تصريح بالغناء في الحفلات من القاضي الفرنسي في جلسة عقدت في نوفمبر الماضي.