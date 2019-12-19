نادين البدير: الرجل يبحث عن شرفه بين "أفخاذ النساء"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرضت الإعلامية ومقدمة البرامج السعودية نادين البدير، لانتقادات لاذعة من قبل عدد كبير ممن تابعوا حلقة برنامجها الحواري (اتجاهات)، بعد أن هاجمت بضراوة الرجل العربي متهمةً إياه بأنه يبحث عن شرفه بين "أفخاذ النساء" بعد أن فقدها في ساحات القتال، وهو ما جعل هاشتاغ: "اعقبي يانادين" يتصدر الترند في السعودية، حيث وصف المغردون ما قالته نادين بأنه تجنٍ وتجاوز خطير وغير مقبول.

وطالب مغردون بمحاسبة البدير وتوقيفها، فهي لم تحدد أحدًا في حديثها، وإنما كان بشكل عام، الأمر الذي يؤكد أنه يشمل جميع الرجال.

وتجاوزات نادين - كما وصفها - المغردون لم تكن الأولى ويبدو أنها لن تكون الأخيرة، بعد أن قيل إنها تعيش عقدة الذكور منذ سنين طويلة، قبل أن تلتحق بالإعلام المرئي؛ إذ أكد البعض أنها تعرضت لأذى كبير من أحد الرجال.

وقال المغردون إن البدير كانت تتحدث بطريقة استفزازية؛ إذ لم يكن يتوقع أحد أن تظهر بهذه الجرأة، وتساءل البعض كيف لطاقم العمل من الرجال أن يصمتوا طوال الحلقة دون أن يفعلوا شيئًا؟

ووجد مقطع الفيديو، تداولًا لافتًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط انتقادات للبدير وأسلوبها في الطرح؛ إذ بدت تتحدث وهي غاضبة بشكل خارج عن المألوف.

وانهالت الانتقادات على البدير، وطالبها البعض بالاعتذار من الجميع، فيما ذهب البعض لأبعد من ذلك وطالب إدارة القناة السعودية الخاصة المملوكة لرجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال بالتدخل.

وقال المحامي عبدالله الغوينم:

"#نادين_البدير

تطالب بالمساواة بالرجل،

فلما علمت استحالة ذلك،

بدأت بإسقاط جنس الرجال، والعربي خصوصًا،

واختزلت شرفهم وكرامتهم بين أفخاذ النساء حسب تعبيرها.

مثال #النسوية إن أعطيت مساحة للحديث عما بداخلها.

Advertisements

ومن جانبه قال محمد: "#اعقبي_يانادين، ثم اعلم ان اسوء مافي الحروب على الوطن موت الابطال على حدود الوطن ليعيش الانذال داخل الوطن".

أما السير جلد:

"#اعقبي_يانادين

- دافعوا ضد دخول العثمانيين

- انتصروا في حربي الخليج

- انتصروا ضد الخميني في البحرين

- قاتلوا ضد الحوثيين في اليمن

- صانوا نساءهم وجعلوهم الهام لنساء العالم

اخرتها المتردية تقول العرب خسروا واحتلوا فروج نسائهم بل أسيادك المجوس هم من خسر واحتل فروج أمثالك !!"

وأكد اسكوبار:

"الرجال الذين يخوضون الحروب تاج على رأسك وأكبر دليل وجود صورتهم في حسابك فوق صورتك وفوق رأسك وهذا شرف لك

لولا الله ثم هؤلاء الرجال كان لقينا كل فخذ من فخوذك في ديره

ماهو ذنبنا إنك لم تجدي في من تعرفين سوى رجال شرفهم بين أفخاذ النساء.

شرفنا أكبر من مفهومك للشرف.

#اعقبي_يانادين"

ولم تجد البدير أيًا من المدافعين عنها ضد الانتقادات الموجهة، فيما التزمت هي الصمت عقب البرنامج، وفعلت إدارة "روتانا خليجية" الشيء ذاته.

وكانت البدير أثارت العديد من الإشكاليات بسبب التصادم المستمر مع المجتمع، وبسبب اختلافها معهم بالأفكار المخالفة لعادات وتقاليد المجتمع السعودي، بالإضافة إلى تصريحاتها السلبية المستمرة ضد الرجل وضد الطبقة المحافظة من المجتمع.

وأكدت نادين في أكثر من مرة بأنها تتعمد الظهور بتنورة قصيرة في العلن، على الرغم من كونها تنتمي إلى مجتمع سعودي محافظ، فهي تقول إنها اختارت أن تكون فتاة سعودية عصرية، لا تهتم لنظرة الآخرين لها.

يشار إلى أن برنامج "اتجاهات" يسلط الضوء على التنوّع داخل المملكة من خلال الطاقات المختلفة المتمثلة بشرائح اجتماعية وثقافية وفنية وإبداعية شتّى، ويستهدف كافة شرائح المجتمع في إطارٍ منوّع يعكس أجواء المملكة حاليًا.