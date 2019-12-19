هل تشعر إيمان عبد الغني بالخوف من نتائج "ذا فويس"؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

استطاعت المشتركة المصرية في الموسم الخامس من برنامج "ذا فويس" إيمان عبد الغني أن تترك بصمة مميزة منذ إطلالتها الأولى على مسرح "أحلى صوت"، خاصةً وأنها تملك في أرشيفها الفني نجاحات متتالية سواء لكونها إحدى مغنيات دار الأوبرا المصرية، ومشاركتها في مهرجانات غنائية عربية عدّة، فضلًا عن تأديتها شارة مسلسل "أنا قلبي دليلي" كما خاضت تجربة التمثيل من قبل بفيلم "العيال هربت" عام 2006، ومسلسل "طيارة ورق" عام 2008 مع الفنانة ميرفت أمين والفنان الراحل عزت أبو عوف.

وكانت النجمة الإماراتية أحلام، دخلت ضمن "الترند" في مصر بعد الحلقة ما قبل النهائية من برنامج "ذا فويس"، إذ بات اسمها الأكثر تداولًا على محرك البحث "جوجل" بعد تأهل المشتركة المصرية إيمان عبد الغني إلى الحلقة النهائية، بعد اختيارها من قِبل الجمهور، بعد أن ابدعت بتأدية "موعود" لعبد الحليم حافظ.

فانهالت مئات التغريدات التي تشيد بصوت إيمان عبد الغني، وبحُسن اختيار أحلام التي علّقت على أدائها قائلةً: "أنا أشوفك فنانة كبيرة، سيكون لكِ مستقبل كبير، وإنتِ رائعة".

إيمان وبعد تأهلها للحلقة الختامية من برنامج "ذا فويس" في موسمه الخامس، أطلّت ببث مباشر عبر حسابها في فيسبوك، شكرت فيه جميع من دعمها ومن صوّت لها من كل الدول العربية.

وبالعودة إلى بداية البرنامج، كانت إيمان قد اتهمت في أول حلقة من "ذا فويس" وتحديدًا في مرحلة "الصوت وبس" بـ"الغرور"، وذلك عندما عبّرت عن استيائها؛ لأنه لم يلتف لها من المدربين سوى أحلام، وقالت إنّها كانت تستحق أن يلتف لها المدربون الأربعة، الأمر الذي جعل أحلام تنفرد بها وتشرح لها أنَّ الغرور مقبرة الفنان.

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واللافت، أنَّ إيمان عبد الغني، فاجأت الجمهور بخسارة ما يقارب الـ١٠ كيلوغرامات لتكشف النجمة أحلام بأنها هي من طلبت منها إنقاص وزنها.

وبعد أن انتهت من غنائها، كشفت أحلام أنها هي من طلبت من إيمان عبد الغني أن تنقص وزنها، لتنجح في خسارة 10 كيلوجرامات بالفعل، الأمر الذي سبب صدمة لباقي لجنة تحكيم "ذا فويس".

وحرصت إيمان عبد الغني من جانبها على نشر صور جديدة لها على حساباتها على مواقع التواصل، كشفت بوضوح شكل جسمها بعد خسارتها الكبيرة في الوزن، فبدت مختلفةً حقًا عن سابق الأمر الذي دفع الفتيات لسؤالها عن الطريقة التي استطاعت بها إنقاص وزنها، الأمر الذي وضع أحلام في موقف صعب عند لحظة الاختيار.

وبدت الحيرة على أحلام عندما حان وقت اختيارها متسابقتين من فريقها، فأهلت المتسابقة إيمان عبد الغني في البداية، ثم اختارت المتسابقة عايدة، معربةً عن أسفها الشديد لعدم إمكانية تأهل المشتركة نورهان المرشدي؛ ما شكل صدمة لدى المدربين خاصة النجم محمد حماقي الذي حرص على تحية المشتركة بنفسه، مؤكدًا لها أنها موهبة رائعة حقًا.

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع "فوشيا" مع المشتركة في "ذا فويس" إيمان عبد الغني، خلال لقائها بالصدفة في أروقة "أنغامي".