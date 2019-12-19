شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان البحر الأحمر يكرم خيري بشارة ويرمّم ويعرض أعماله الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي أن برامج عروض الأفلام في نسخته الأولى ستتضمن عرض مجموعة من أعمال المخرج المصري خيري بشارة، أحد رواد سينما الواقعية الجديدة في مصر والعالم العربي في الثمانينات الميلادية، وصانع موجة سينما الشباب وأفلام الفانتازيا الشعبية في مطلع التسعينات.



خيري يتوسّط شريهان وطارق التلمساني أثناء تصوير فيلم الطوق و الإسورة

وإضافة إلى تكريمه في حفل الإفتتاح المقرر إقامته على ساحل جدة التاريخية في 12 مارس 2020، سوف يتم عرض أفلام المخرج الرائد في عروض جماهيرية على الشاشة الكبيرة طيلة أيام المهرجان، بحضوره الشخصي وعدد من أبطال وبطلات أفلامه.



مهرجان البحر الاحمر

‏‎وكانت مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي قد قامت في الأشهر الماضية بترميم تسعة أفلام لخيري بشارة، عبر معالجة النسخ الفيلمية الأصلية وترقيتها تقنياً كإسهام من المؤسسة للعناية بالتراث السينمائي العربي والعالمي.

ومن الأفلام التي تم ترميمها و اختيارها للعرض ضمن البرنامج: فيلم العوامة 70 (1982)، فيلم الطوق والأسورة (1986)، فيلم يوم مر ويوم حلو (1988)، فيلم كابوريا (1990)، فيلم آيس كريم في جليم (1992)، فيلم حرب الفراولة (1993) وفيلم إشارة مرور (1995) .

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المخرج محمود صباغ

‏‎وتعد الأفلام المختارة من علامات السينما المصرية والعربية وقال محمود صباغ مدير المهرجان: أن خيري بشارة يعتبر أيقونة من أيقونات السينما المصرية والعربية الذي ألهمت أعماله وتجاربه العديد من مخرجي ومخرجات الأجيال الجديدة لما تضمنته من معانٍ إنسانية عميقة، وأساليب فنية جريئة وأصيلة، كما يستمر صباغ: ”نريد بهذا التكريم تقديم العرفان لخيري بشارة على مجمل تجربته الحيّة، الذي هو في أصله أيضا تقدير للسينما المصرية وريادتاها المتعاقبة .

وعن عروض أعماله على الشاشة الكبيرة للجمهور يقول صباغ: "نريد استنباط النمط الريادي وحس التجديد الأصيل ليكون حافزاً و إلهاماً و موضوع حوار أمام التجارب الصاعدة، فضلاً على أننا نتيح فرصة أمام الجمهور المحلي لمشاهدة الأفلام التي كانت جزءاً من ذاكرته في نُسخ مرممة حديثة، على شاشات سينما مجهزة، تمنحهم كامل التجربة السينمائية التي ربما تعذر عليهم معايشتها في الماضي .



الناقد محمد سيد عبد الرحيم

وإضافة إلى برنامج الترميم، ينشر المهرجان كتاباً يضم سيرة خاصة لخيري بشارة، معززًا بصور أرشيفية لم يسبق نشرها، ويقدمه الناقد السينمائي المصري محمد سيّد عبدالرحيم.