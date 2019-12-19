شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السعدنى يشارك فى بطولة مسلسل "الفتوة" مع ياسر جلال رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم النجم أحمد السعدنى لأسرة مسلسل "الفتوة" بطولة النجم ياسر جلال، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، حيث يجسد السعدنى شخصية "الفلين" أمام بطل العمل، وفى سياق متصل، انتهى مهندس الديكور الخاص بمسلسل "الفتوة" من بناء ديكور حى الجمالية، داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، وحددت شركة سينرجى المنتجة للمسلسل 21 ديسمبر الجارى ليكون موعد انطلاق تصويره، وتجمع المشاهد الأولى بين كل من ياسر جلال ومى عمر ومحمود حافظ، والعمل مقرر عرضه فى رمضان المقبل.

ويشارك فى بطولة العمل بجانب ياسر جلال ، كل من أحمدالسعدنى، رياض الخولي، مي عمر، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مهار نصار، صفوة، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداث المسلسل فى حقبة ما قبل الـ 100 عام بحى الجمالية.

يشار إلى أن أحمد السعدنى عرض له مؤخرآ مسلسل " شبرميه" وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشارك فى بطولته نجلاء بدر، ندى موسى، مراد مكرم، محمد علي رزق، إيناس كامل، وأهرون، تأليف شريف بدر الدين، إخراج طارق رفعت.