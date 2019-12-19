نجوى كرم تحتفل بالميلاد بنشاطٍ خيري









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: بدأت الفنانة نجوى كرم باحتفالات عيد الميلاد باكراً هذا العام. حيث أطلت بملابس ماما نويل خلال نشاط إنساني شاركت فيه مع الجمعية الخيرية "أيام الرجاء" في مسقط رأسها بمدينة زحلة اللبنانية. ودخلت على صالة الأطفال بجرس العيد لتنشر أجواء الفرح وتشاركهم الغناء.

وشاركت الصور عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي مشيرةً إلى أن المشوار بدأ في زحلة. ما يعني أنها ستُكمِل رحلة الميلاد لنشر الفرح بمزيدٍ من المؤسسات.

يشار إلى أن آخر حفلاتها كانت في ليلة "بيروت" ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية التي أحيتها مع ديانا حداد، وعاصي الحلاني، وملحم زين. علماً أنها ستستقبل السنة الجديدة بمركز الحمرا العالمى للمعارض والمؤتمرات في أبو ظبي