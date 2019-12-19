شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف مصيلحى يجسد زوج شقيقة الإرهابى هشام عشماوى بـ "الاختيار" مع أمير كرارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صور الفنان أشرف مصيلحى بعض مشاهده ضمن أحداث مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، حيث يجسد مصيلحى شخصية "أحمد توفيق" زوج أخت الإرهابي هشام عشماوي، الذى يقوم بدوره الفنان أحمد العوضى خلال أحداث العمل.
مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل، من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذى قدموها سوياً، من إنتاج "سينرجى"، ومنتج فنى للمسلسل فتحى إسماعيل.
يشار إلى أن أشرف مصيلحى عرض له مؤخراً مسلسل "بلا دليل" بطولة درة وخالد سليم، وشارك فى بطولته عمر الشناوى، إسلام جمال، ونيكولا معوض، وأخرون، تأليف إنجى علاء، وإخراج منال الصيفى، وإنتاج سينرجى .
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