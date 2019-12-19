دينا فؤاد تكشف عن أول صورة لها بشخصية زوجة هشام عشماوى فى "الاختيار"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة دينا فؤاد عن أول صورة لها بشخصية "نسرين عشماوى" زوجة الإرهابى هشام عشماوى الذى يجسده الفنان أحمد العوضى فى أحداث مسلسل "الاختيار"، حيث ظهرت مرتدية النقاب الأسود حيث نشرت الصورة على حسابها الشخصى بموقع "انستجرام" معلقة "نسرين عشماوي مسلسل الاختيار رمضان 2020 انتاج سنيرجى تأليف باهر دويدار اخراج بيتر ميمى بطوله النجم امير كراره احمد العوضى.



دينا فؤاد بشخصية نسرين عشماوى

مسلسل "الاختيار" سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ويتناول لأول مرة فى الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.

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وفى سياق متصل تصور دينا فؤاد دورها فى مسلسل "الأخ الكبير" من 45 حلقة مع محمد رجب وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق والمقرر عرضه فى الموسم الشتوى، وتجسد خلال العمل شخصية زوجة محمد رجب ويشارك فى البطولة أيتن عامر، عبير صبرى، هبة مجدى، محمد عز، هاجر أحمد، رندا البحيرى ومحمود حجازى، أشرف زكى، أحمد حلاوة.