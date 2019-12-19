شكرا لقرائتكم خبر عن أهم المقاطع الموسيقية لفيلم Joker بعد ظهور اسمه فى جوائز الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبهرت موسيقى فيلم الـ Joker، جميع مشاهدى العمل منذ طرحه فى شهر أكتوبر الماضى، ومن أهم الأخبار المفرحة للعاملين على العمل هو دخول الفيلم فى سباق الأوسكار لـ جائزة أفضل موسيقى تصويرية.

وكانت الموسيقى التصويرية من أهم مميزات نجاح فيلم الـ Joker، حيث إنها ساهمت في دخول المشاهدين إلى جو العمل، خاصة في لحظات الإثارة، التي تواجدت وبقوة في الفيلم، الذى وصلت مدته إلى حوالى الساعتين ودقيقتين.

ومن أهم المقطوعات الموسيقية التي لعبت دور كبير في العمل، هي مقطوعة Call Me Joker، التي قامت بإدائها عازفة الـ تشيلو الايسلندية "هيلدر جونادوتير".

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وتكلفت ميزانية الـ Joker حوالى 55 مليون دولار، والعمل من إنتاج شركة Warner Bros، وكان قد بدأ العمل في تحطيم الأرقام منذ طرحه في أكتوبر الماضى، حيث تخطى إيرادات فيلم "Deadpool" الذى حقق 783 مليون دولار، الذى كان يتربع على عرش أعلى الأفلام إيرادات لفئة الكبار فقط.

فيلم الـ Joker مقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر فى مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التى تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.

الفيلم سبق له العرض فى عدد من المهرجانات العالمية منها مهرجان فينسيا وتورونتو ونيويورك وهامبورج، وزيورخ.

ويضم الفيلم عددًا هائلاً من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم خواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم، فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف.