شكرا لقرائتكم خبر عن دينا تنشر صورة برفقة يسرا: حبيبتى يسرا صباح الفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الراقصة دينا، عن حبها للنجمة يسرا، وشاركت جمهورها صورة تجمعهما عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت دينا على الصورة، قائلة: "حبيبتى يسرا صباح الفل على كل حبايبى"، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها متغزلين فى إطلالتهما.

وعلى الجانب الآخر، تستعد الراقصة الاستعراضية دينا للمشاركة فى مسلسل "رحيل زهرة - جوارح الغربان"، المقرر عرضه قريباً على الشاشات، وهو عمل صعيدى من 45 حلقة يمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، ويترجم الحياة الأسرية وتشابكات العلاقات الانسانية والأخلاقية فيها، وتغلف الرومانسية ما بين أفراد الأسرة وترابطها في إطار صعيدي ودراما تظهر الأجواء العامة والعادات والجذور التي يتمسكون بها من قيم وكرامة حتى الآن، ويشارك فى بطولته محمود عبد المغنى، حنان مطاوع، محمد رياض، إخراج حسنى صالح .

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دينا