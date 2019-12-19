شكرا لقرائتكم خبر عن سيلينا جوميز تكشف عن رحلتها إلى كينيا لمساعدة الإنسانية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجوب الفنانة الامريكية سيلينا جوميز، البالغة من العمر 27 عاما، رحلة خاصة فى كينيا، حيث شراكتها مع منظمة خيرية تدعى We Movement .

وظهرت جوميز، خلال جولتها فى كينيا مع الأطفال فى المدارس، حيث نشرت صورا وفيديوهات عن رحلتها، وعلقت قائلة:" سأشارك الكثير من هذه القصص.. والأصوات التي يجب أن تسمع.. نحن نعمل على شيء مميز للغاية نأمل أن يغير الكثير من الأرواح".





ووعدت جوميز، جمهورها الكشف عن مزيد عن رحلتها بعد انتهائها، حيث علقت قائلة:" لدي الكثير لأشاركه حول رحلتي إلى كينيا ولندن وباريس. أردت أن أكون في كل لحظة ، لذا سأشارك أكثر من ذلك بكثير عندما أصل إلى المنزل.. كانت هذه الرحلة عن الآخرين ... مما يجعل الأمر أكثر جدوى. الخدمة هي أعظم هدية".

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وينتظر الملايين من محبي وعشاق النجمة العالمية سيلينا جوميز إطلاق ألبومها الغنائي الجديد "RARE " والذي كشفت جوميز عن موعد إطلاقه في 10 ينايرالمقبل، حيث وصفته النجمة الشابة بأنه "الموسيقى الأكثر صدقا" التي قدمتها على الإطلاق، وذلك حسب موقع " globalnews " .